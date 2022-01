Giovedì con il Lecce: il club regala i biglietti a una parte dei 20mila abbonati

Ci sarà un’estrazione a cui non possono partecipare gli abbonati presenti sugli spalti domenica scorsa

Nuova iniziativa della Roma in favore dei propri tifosi. Il club giallorosso, infatti, ha deciso di “regalare” la partita di giovedì sera contro il Lecce (ore 21) ad una parte degli oltre 20 mila abbonati, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Vista la limitazione a cinquemila posti, per entrare come per Roma-Cagliari ci sarà un’estrazione a cui non possono partecipare gli abbonati presenti sugli spalti domenica scorsa: chi vincerà questo sorteggio, ed è questo il regalo da parte della società, avrà comunque diritto alle varie forme di compensazione previste per la scorsa partita. In caso di estrazione lo stesso Pnr (il codice unico di ogni abbonamento) non potrà registrarsi per eventuali nuove estrazioni su partite future. Sempre in tema di tifosi, a due mesi dalla gara di ritorno (20 marzo), ieri sui social network c’è stato un anticipo di derby. La Lazio, infatti, ha pubblicato una foto con la frase scelta dai tifosi per il maxischermo dello stadio Olimpico. Nella traduzione in inglese, però, c’è un evidente errore (“I nostri figli” è diventato “ours children” con una s di troppo) che ha dato il via ad una serie di sfottò, tra cui proprio quello della Roma, che dal profilo inglese ha postato le foto di Felix, Keramitsis e Volpato scrivendo come didascalia: “OUR children”.