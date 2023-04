Gigante Matic, la mente che illumina la Roma

Nemanja Matic, non solamente per il suo fisico ma per la sua personalità, ha giocato una partita perfetta, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Non ha sbagliato nemmeno un passaggio, ma soprattutto - nel momento di difficoltà dopo il pareggio degli olandesi che poteva tagliare le gambe ai giallorossi - si è preso la squadra sulle spalle e ha suonato la carica, alzando il baricentro del gioco e riportando il Feyenoord nella propria area fino al gol del 2-1 di Dybala. Poi, nei supplementari terminati in crescendo anche dal punto di vista della condizione fisica, a quelli di El Shaarawy e Pellegrini. Mourinho la scorsa estate, dopo aver perso Mkhitaryan finito all'Inter, ha alzato il telefono e ha chiamato il suo pupillo per dirgli di raggiungerlo alla Roma. "Sono convinto di aver fatto la scelta giusta - le prime parole del serbo alla presentazione - vedremo a maggio se avrò avuto ragione".