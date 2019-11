Giallorosse-stop, scivolone con la Florentia

Dopo quattro successi consecutivi, si è fermata la corsa della Roma femminile, battuta ieri per 2-1 dalla Florentia San Gimignano. Come riporta Il Corriere della Sera, una sconfitta pesante, resa ancora più amara dal pareggio per 2-2 nell’altro posticipo della sesta giornata tra il Milan e la Juventus, prossima avversaria delle giallorosse domenica al Tre Fontane. A punire la Roma, momentaneamente quarta in classifica, nel primo tempo è stata una romana e tifosa giallorossa, Melania Martinovic, che al 12’ ha messo in rete su assist di Kelly. A inizio ripresa, la stessa Kelly ha raddoppiato per la squadra toscana con un potente destro che si va ad insaccare sotto la traversa, senza lasciare scampo a Ceasar. La Roma ha assediato la porta di Tampieri, riuscendo però a trovare solo il 2-1 con la francese Thomas, con un tocco a porta vuota su assist di Giugliano: inutile l’assalto finale.