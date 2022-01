Già 8 sconfitte in A, eguagliato Zeman: è il record negativo degli ultimi 43 anni

Il boemo restò in panchina altre tre gare venendo poi esonerato dopo la nona sconfitta

Quel giorno Mazzone e Ranieri vinsero 3-1 all’Olimpico. Ma erano uno in panchina e l’altro in campo, con la maglia numero 2 del Catanzaro che superò la Roma il 4 marzo 1979: nona sconfitta nelle prime 20 giornate dell’ultimo campionato, 43 anni fa, in cui i giallorossi avevano subìto più degli attuali 8 ko, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Gli stessi 8 ko di Mourinho, che ha quindi eguagliato il record negativo degli ultimi 43 anni, erano arrivati nel 2012-13 con Zeman: che rimase in panchina per altre 3 partite, venendo esonerato dopo la nona sconfitta.