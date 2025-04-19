È ragionevole ipotizzare (illudersi) che il ds Ghisolfi sia (già) al lavoro sul mercato. E che non si stia muovendo al buio; che, cioè, stia facendo tutto di testa sua, andando alla ricerca di giocatori validi per qualsiasi tipo di tecnico, scrive Mimmo Ferretti sul Corriere della Sera. Questo lascia ritenere, forse abusando della ragione (o dell'illusione), che sia in strettissimo contatto con il nuovo, prossimo allenatore della Roma. Che, dunque, c'è. Ci dovrebbe essere, anzi. È così, però? Sarebbe delittuoso che un club, prossimamente obbligato a versare sul mercato lacrime e sudore, getti via soldi, oltre a idee e soluzioni non condivise. La Roma, seguendo una semplice grammatica dirigenziale, non può non aver (già) individuato e bloccato il sostituto di Claudio Ranieri. Il fatto che a Trigoria e dintorni non si fanno sfuggire il minimo indizio sul nome potrebbe contare poco, di fronte alla certezza della scelta di un allenatore (già) al lavoro per con la Roma. E per lavorare si intende fissare le basi per la squadra che verrà. Fare mercato condiviso, insomma. Un compito che potrebbe essere assolto anche se si è ancora sotto contratto altrove. Eh già...