Genoa battuto, la Primavera al comando con il Sassuolo

Vittoria sotto il diluvio per la Roma Primavera, che al Tre Fontane, ieri mattina, ha battuto per 3-2 il Genoa conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello di Ascoli e la testa della classifica a punteggio pieno (6 punti) in compagnia solo del Sassuolo (vittorioso anche ieri a Torino contro i granata). Sotto di un gol all’intervallo, i ragazzi di De Rossi hanno capovolto il risultato in due minuti a inizio ripresa grazie a Ndyae e a Zalewski (migliore in campo), prima di firmare l’allungo decisivo con Tall.

“Se nel primo tempo siamo stati troppo timorosi, il secondo tempo è stato straordinario“, il commento dell’allenatore giallorosso, che domenica prossima sfiderà la Fiorentina dell’ex allievo Aquilani.