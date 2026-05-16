Gasperini ha mantenuto la promessa. "Si deciderà in volata", aveva detto in tempi non sospetti sulla qualificazione Champions. Alla volata la Roma è arrivata. E basta gia per non catalogare il campionato giallorosso come negativo. Perché questo, in fondo, veniva chiesto all'allenatore nei giorni più bui, quelli della doppia sconfitta Genoa-Como e dell'eliminazione dall'Europa League: restare in corsa fino all'ultima giornata, a prescindere da come sarebbe andata a finire, scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. Questo non vuol dire che Gasp e la Roma non avvertano la pressione.

Anche ieri Gasperini ha fatto allenare la squadra alla mattina, più o meno lo stesso orario in cui si scenderà in campo domani. Contano anche i dettagli. Conta, chissà, pure l'occhio di Ryan Friedkin: il vicepresidente dorme a Trigoria, i colloqui con Gasp in questi giorni sono quotidiani. L'allenatore ha recuperato sia Pellegrini sia Dovbyk: il primo si gioca un posto da titolare, l'ucraino spera di tornare tra i convocati dopo 4 mesi e mezzo. Gasp con ogni probabilità sceglierà il trequartista centrale, come praticamente sempre ha fatto lungo la stagione contro le squadre che giocano col play basso. All'andata il compito fu dato a Pellegrini, prima su Rovella e poi su Cataldi. Adesso il numero 7 è in ballottaggio con Pisilli, che va considerato in leggero vantaggio. Ipotesi numero tre: Pisilli più basso in coppia con Koné e Cristante sulla trequarti. In ogni caso sarà quasi certamente un centrocampista a ricoprire quella posizione. Soulé è destinato alla panchina, in attacco Gasp non ha intenzione di dividere Dybala da Malen.