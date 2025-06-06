Gian Piero Gasperini ha varcato per la prima volta i cancelli di Trigoria ieri mattina, poco prima delle 10. Oggi il suo passaggio alla Roma diventerà ufficiale: è il giorno delle firme, dell'annuncio, delle foto con la sciarpa giallorossa e dell'inizio di un nuovo ciclo tecnico che promette di cambiare profondamente il volto della squadra. Un triennale da 5 milioni netti a stagione, più bonus, sancirà l'unione tra il tecnico piemontese e il club. Gasperini - scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera -ha visitato le strutture, preso contatto con l'ambiente, osservato i campi, le attrezzature e gli spazi che da luglio diventeranno il suo quartier generale. Le sensazioni sono state subito positive: il tecnico si è detto soddisfatto della qualità e dell'organizzazione del centro sportivo. La preparazione estiva sarà divisa in due fasi: raduno a Trigoria fissato intorno al 10 luglio, poi l'Inghilterra. Si è cominciato a parlare anche di mercato. L'obiettivo è inserire almeno quattro titolari: un difensore centrale, un esterno a tutta fascia, un trequartista e un centravanti. Per la difesa si seguono con attenzione Balerdi e Lucumi.