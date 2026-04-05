Gasp lancia la volata Champions: Soulé con Malen

Quarantanove giorni fa la Roma era quarta in classifica e guardava al terzo posto del Napoli, più che al sesto del Como. Poi è successo tanto e una cosa più belle altre: Soulé non ha più messo piede in campo. L'incubo dell'argentino è finito, quello della Roma chissà. Ma una buona mano potrà darla proprio l'attaccante, che ha convinto Gasperini a dargli una maglia da titolare. Soulé torna a dar peso all'attacco, un compagno a Malen e una soluzione in più a Gasp che in quel ruolo ha bocciato Zaragoza ("Mi aspettavo di più da lui"). Lo scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera. All'orizzonte le notizie non sono poi così negative, Koné e Wesley potranno essere a disposizione già dalla gara contro l'Atalanta del 18 aprile. L'obiettivo è tenere fede al Gasperini che di solito chiude le sue stagioni in crescendo.