Stasera all’Olimpico, contro il Genoa dell’ex De Rossi, mancherà Malen, l’unico calciatore della Roma che mercoledì ha messo d’accordo, all’unanimità, chi ha analizzato le prestazioni dei singoli, gran parte dei quali in altalena di rendimento contro il Real. Sarà l’assenza più pesante. Non l’unica, però. Di titolari, contando anche il centravanti squalificato, resteranno fuori in cinque: il portiere Svilar, i mediani Koné e Cristante, più Dybala. Quattro infortunati per i quali ancora non c’è una data certa per il ritorno in campo. Così diventa la notte della Roma di scorta. Gasperini odia fare differenze tra titolari e riserve. Con lui - scrive Ugo Trani su 'Il Corriere della Sera' - questa divisione all’interno del gruppo non esiste. Ma stavolta giocheranno, contemporaneamente, i meno utilizzati.

Le alternative. E il vero test sarà proprio per loro. L’esame di maturità. Tocca a loro contro il Genoa, consapevoli, come Gollini, di ciò che li aspetta: non sarà l’unico match da qui alla sosta. Perché già stasera saranno soltanto 16 i giocatori di movimento. Appena sei tra attacco, dove servono sempre tre interpreti, e centrocampo, dove in mediana ne vanno due. Ci sarà quindi un unico cambio a disposizione in panchina, oltre ai Primavera. L’abbondanza sarà in difesa, con sei centrali per tre posti, e sulle fasce, con quattro esterni per due. Gasperini non ha escluso di far salire, in caso di emergenza, un difensore a centrocampo.