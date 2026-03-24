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Il Corriere della Sera

Gasp, contro il Lecce schierato un attacco più giovane di quello della Primavera

Gasp, contro il Lecce schierato un attacco più giovane di quello della Primavera - immagine 1
Il totale degli anni del tridente offensivo contro il Lecce addirittura superiore a quello della squadra di Guidi sabato col Monza
Redazione

Gasperini è stato di parola. E ha confermato, almeno vedendo il finale del match contro il Lecce, di essere pronto a schierare la Roma Primavera. Detto e fatto. In campo contemporaneamente le due punte Vaz (19 anni) e Arena (17), e con loro, da trequartista, Venturino (19). Totale in tre: 55 anni. Federico Guidi per la partita della Roma primavera contro il Monza è partito con questo tridente: Maccaroni (17 anni) e Almaviva (20) dietro al centravanti Morucci (19). Quindi 56 anni, uno in più di quello della Roma in corsa per la Champions.

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