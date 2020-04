Garcia: “Ho pianto all’addio di Totti”

“Tornare alla Roma? Mai dire mai nella vita“. Rudi Garcia si racconta a Sky Sport, e ripercorre i suoi anni in giallorosso, come riporta Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Il rapporto con i romani è stato intenso: “Totti non è solo un grande giocatore, ma anche un grande uomo ed è stato un onore allenarlo. Il giorno del suo addio ho pianto tantissimo, volevo essere io il suo ultimo allenatore. Sono stato triste anche quando è andato via De Rossi, diventerà un grande allenatore, magari alla Roma. Ho sempre pensato alle bandiere romaniste che non ci sono più, anche Florenzi è andato via. La storia però ritorna e Pellegrini potrebbe essere uno degli eredi: l’ho mandato in campo io per la prima volta con la Roma. I tifosi? È stata una grande storia d’amore“.