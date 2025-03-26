Quasi un figlio. Il rapporto tra Giovanni Galeone e Massimiliano Allegri risale ai tempi del Pescara ed è diventato sempre più forte negli anni. L'ex allenatore ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui parla, tra le altre cose, anche del futuro dello stesso Allegri. "La Roma ci ha messo un po' a capire che aveva bisogno di Ranieri - ha dichiarato Galeone -.Ora non devono sbagliare il prossimo allenatore. Allegri? Andrebbe molto bene e glielo auguro. Anche se sono arrabbiato con lui. Mi chiamava ma non avevo voglia di rispondere. E' diventato troppo pigro. Deve tornare ad allenare perché è bravissimo, ma magari non dipende solo da lui. Forse non arriva la chiamata giusta. Fossi stato il Milan lo avrei preso di corsa, ma poi l'ho sentito e mi ha detto che non ci va più. Ecco, alla Roma lo vedrei benissimo. Poi va a sapere, io sto calcio non lo capisco più".