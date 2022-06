Fuzato va all’Ibiza e ringrazia

Il portiere, ormai ex Roma: "Parto felice, sapendo di aver lasciato una famiglia qua"

Daniel Fuzato si è trasferito a titolo definitivo all’Ibiza, ma prima di lasciare la Capitale ha voluto salutare la società giallorossa, ha scritto Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. “Grazie Roma – le sue parole -, questi 4 anni sono stati incredibili, quando sono arrivato ero un ragazzo pieno di sogni e obiettivi. Ho vissuto intensamente tutti gli allenamenti e le partite, ho sempre cercato di dare il massimo ed essere pronto. Parto felice, sapendo di aver lasciato una famiglia a Roma, grazie ai tifosi, per tutto l’affetto”. In totale ha giocato 6 partite in Serie A.