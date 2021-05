Fuzato come Doni e Julio Sergio: ha giocato il derby da fenomeno

Il giovane portiere giallorosso si è rivelato uno dei protagonisti del finale di stagione, soprattutto nella partita vinta contro la Lazio.

"Sono contento di aver vinto il mio primo derby con questa maglia, sono orgoglioso di far parte di questo gruppo. La città si veste di giallorosso". Daniel Fuzato, dopo l'infruttuosa parentesi al Gil Vicente in Portogallo il ritorno a Trigoria a gennaio non avrebbe mai immaginato di vivere un finale di stagione da protagonista e di essere titolare contro la Lazio. L’infortunio di Pau Lopez invece gli ha aperto la porta. E lui si è fatto trovare pronto, come due predecessori brasiliani: Doni e JulioSergio. Come ci ricorda Gianluca Piacenti sul Corriere della Sera, il primo lo fece esordire Spalletti proprio in un derby (23 ottobre 2005) al posto di Curci, ed è diventato uno dei più forti della storia giallorossa. Il secondo, battezzato dallo stesso Spalletti come "il terzo portiere più forte del mondo", nel derby del 18 aprile 2010 visse un momento magico parando un rigore a Floccari: sarebbe stato 0-2, poi finì 2-1 con doppietta di Vucinic. La Roma di Ranieri sfiorò lo scudetto contro l’Inter di Mourinho e all’epoca Fuzato, classe ’97, era un adolescente. Oggi è un portiere di belle speranze in cerca di un’occasione: con la Roma ha un contratto di altri due anni. Mirante andrà via, Pau Lopez è sul mercato così come Olsen, e stando così le cose il giovane brasiliano potrebbe anche rimanere con i giallorossi.