Fuori casa ben 10 sconfitte nel 2021

In vista di Cagliari quello che preoccupa è il rendimento in trasferta

Il primo pareggio stagionale, quello contro il Napoli, ha portato a 13 i punti in casa della Roma: più di tutti, anche se lo stesso Napoli ne hanno conquistati 12 giocando 4 gare interne contro 5, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. In vista di Cagliari quello che preoccupa è il rendimento in trasferta, dove l’unico successo è arrivato ad agosto a Salerno prima del ko contro Verona, Lazio (derby “fuori casa”) e Juve. Il problema non è solo di Mourinho, perché sommando i risultati di Fonseca nel 2021 sono arrivati 10 stop in campionato in 16 trasferte: un record negativo nell’anno solare. La Roma non fa peggio da 60 anni: nel 1961 furono 11 i ko da gennaio a dicembre.