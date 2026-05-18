Se Ryan Friedkin accontenterà Gian Piero Gasperini sul mercato come accaduto fuori dal campo negli ultimi due giorni, allora sarà un'estate scoppiettante. Cronaca recente: il tecnico sabato in conferenza stampa aveva fatto capire di gradire una proprietà vicina alla squadra, proprio alla vita di spogliatoio. "Mi auguro che Ryan abbia anche un rapporto di conoscenza con i giocatori", aveva sussurratoGasp. Eccoci qua, detto e fatto. Il vicepresidente. scrive Davide Stoppini su Il Corriere della Sera, ha viaggiato dal ritiro di Trigoria fino allo stadio Olimpico con la squadra e l'allenatore, assaporando le emozioni e la passione dei tifosi. Ma Friedkin junior non si è limitato a questo. Una volta arrivato allo stadio, prima del discorso motivazionale di Gasperini, nello spogliatoio ha preso la parola e alla squadra ha espresso direttamente un paio di concetto: "Ci tengo a ringraziarvi per il grande lavoro svolto durante questa stagione. Si tratta di fare un ultimo sforzo, non molliamo la presa adesso" Si aspettano le accelerate decisive per i rinnovi di Dybala e di Celik, mentre quello di Pellegrini arriverà con ogni probabilità subito dopo la fine del campionato. C'è poi la questione direttore sportivo da risolvere. Tra la gente, intanto, è già partita l'attesa per Verona ma la trasferta resta vietata.