Friedkin, il battesimo a Roma sarà nella sfida alla Juventus

Il campionato della Roma comincerà a Verona il 19 o il 20 settembre (gli anticipi e i posticipi non sono ancora stati decisi). Poi si proseguirà all’Olimpico contro i campioni d’Italia della Juventus. “Sarà un inizio complicato – le parole di Paulo Fonseca a Sky – e anche la fine sarà difficile ma, come dico sempre, dobbiamo pensare a una partita per volta. Ora concentriamoci sull’Hellas, perché sarà una partita da affrontare con la massima concentrazione possibile“.

Un inizio, quello giallorosso, che è identico a quello della stagione 2015/2016, in cui la squadra allora allenata da Rudi Garcia riuscì ad ottenere 4 punti grazie a un pareggio a Verona (1-1) e alla vittoria contro la Juventus (2-1).

Per Roma-Juve allo stadio, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, ci sarà anche Dan Friedkin, nuovo presidente giallorosso, atteso nei prossimi giorni nella Capitale per cominciare a prendere confidenza con la Roma e per una serie di incontri istituzionali, compreso quello con la sindaca Virginia Raggi per la questione stadio.