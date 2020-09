Friedkin e Raggi, l’incontro per il nuovo stadio

Il trasloco fatto in fretta e furia dal lussuoso albergo di Palo Laziale, fa pensare che Dan Friedkin abbia dovuto cambiare in corsa i suoi piani. La partenza, prevista in un primo momento per ieri, è stata rimandata e il presidente è rimasto a Roma con suo figlio Ryan, che non sarebbe comunque ripartito. Anche se da Trigoria mantengono il più stretto riserbo sull’agenda del proprietario, il motivo di un cambio di programma così repentino può essere legato solo ad impegni istituzionali importanti. Il più importante, in questa fase, è quello con la sindaca Virginia Raggi. Non solo una visita di cortesia, ma anche un punto della situazione sul progetto dello stadio di Tor di Valle.

Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, non sono stati fissati per il momento degli appuntamenti, ma da mercoledì in poi ogni giorno può essere quello buono. A fare le presentazioni ci penserà il Ceo Guido Fienga, che oggi si sottoporrà al secondo tampone per il Covid-19 dopo quello (negativo) della scorsa settimana. Sarà un primo incontro in cui la sindaca Raggi confermerà ai nuovi proprietari della Roma la volontà da parte del Campidoglio di andare avanti con il progetto. In questi giorni Dan e Ryan continueranno poi nel loro tour all’interno del mondo Roma, mantenendo sempre come base Trigoria.