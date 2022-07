Frattesi, ultimi tentativi col Sassuolo. Pronto Aouar, si candida anche Torreira

Sono giorni decisivi per la trattativa col Sassuolo per Frattesi, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. La forbice tra richiesta ed offerta è ancora molto ampia e, nonostante il giocatore stia spingendo per tornare a Trigoria, se Pinto non arriverà ad un accordo nelle prossime ore si potrebbe cambiare anche strategia.