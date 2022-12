Frattesi a gennaio, per la Roma corsa contro il tempo

L’obiettivo numero uno rimane Frattesi, ma la vicenda non è semplice, almeno per gennaio. Roma e Sassuolo non si sentono da un po’, ma nei prossimi giorni i giallorossi dovrebbero incontrare l’agente del calciatore per pianificare una strategia. Rispetto alla scorsa estate sono cambiate un po’ le carte in tavola: la valutazione degli emiliani resta alta, circa 30 milioni di euro ma la Roma, che avrà comunque uno sconto del 30% sul costo del cartellino, sta prendendo in considerazione l’ipotesi di inserire nella trattativa Bove e Volpato.