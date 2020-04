Fotografi e gol. Uno scatto contro il Covid

Fare beneficenza attraverso le fotografie che ritraggono i momenti salienti della storia recente della Roma e della Lazio, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

È questa l’idea promossa da un gruppo di fotografi professionisti di Roma, che sul portale dedicato fotografisportiviroma.it hanno messo in vendita degli scatti, il cui ricavato sarà devoluto all’ospedale Spallanzani di Roma.

L’iniziativa si chiama “Uno scatto contro il Covid” ed è stata pubblicizzata sui social network anche dai calciatori delle due squadre romane, che non perdono mai l’occasione per prestare il proprio volto a iniziative come questa.

Con una donazione minima di 10 euro per una foto formato social o una da 50 per il formato stampabile si potranno acquistare i gol di Totti, Dzeko o Zaniolo da una parte e di Immobile, Milinkovic e Luis Alberto dall’altra.