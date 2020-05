Fonseca sta provando la difesa a 3

E’ stato un po’ come un nuovo primo giorno di scuola, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Ieri mattina, a Trigoria, la Roma ha ripreso ad allenarsi in gruppo, per la prima volta dopo la sospensione della stagione sportiva. Partitelle a tema tattico, ma anche prove sui calci piazzati ed esercitazioni più divertenti, per provare a ricreare un clima di complicità e spirito di squadra tra i calciatori. Dal punto di vista tattico, invece, il tema che accompagnerà la squadra fino alla ripresa del campionato – data prevista il 20/21 giugno, si giocherebbe ogni tre giorni fino al 29 luglio -, è la sperimentazione della difesa a tre.

Un’idea che Fonseca aveva accarezzato prima della pausa e che dovrebbe tornare di moda. Nei prossimi giorni potrebbero essere programmate doppie sedute per abituarsi agli orari in cui dovrebbero giocarsi le gare di campionato.