Fonseca si interroga, alla Roma mancano i gol degli altri attaccanti

Alla ricerca del gol perduto. Che la Roma sia dipendente dal suo centravanti è certificato dai numeri: in 194 partite, infatti, Edin Dzeko ha realizzato 93 gol e fornito 39 assist. Alla Roma, scrive Piacentini su Il Corriere della Sera, mancano i gol degli altri calciatori offensivi, a partire da chi del bosniaco doveva essere il sostituto, Kalinic. L’ex milanista finora ha collezionato 106 minuti, spalmati in cinque presenze tra campionato ed Europa League, e di lui si ricordano un paio di gol sbagliati e quello annullato nei minuti finali del match all’Olimpico contro il Cagliari.

Non che gli altri attaccanti abbiano fatto meglio, ad eccezione di Nicolò Zaniolo, che da esterno offensivo ha raggiunto quota 5 reti. Per il resto, il deserto, o quasi. Justin Kluivert è arrivato a 3 reti, una in più rispetto a quelle realizzate in tutta la scorsa stagione. In troppe circostanze, però, gli è mancata lucidità sotto porta. Era partito col piede giusto, invece, Cengiz Under: a segno nella prima di campionato contro il Genoa, si è fermato a causa di un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori fino alla gara con il Napoli. Dopo la sosta dovrebbe trovare maggiore spazio e, sperano a Trigoria, un maggiore contributo anche in termini di gol.

Discorso molto simile quello che riguarda Mkhitaryan: a segno nella gara di esordio contro il Sassuolo, manca dal campo dal 29 settembre. Sono ancora fermi a zero reti Javier Pastore (2 assist), Lorenzo Pellegrini (4 i passaggi-gol per i compagni prima dell’infortunio) e Diego Perotti.