Fonseca: “Roma, fiducia ritrovata”

Tre punti sofferti ma che danno alla Roma un margine di quattro punti sul Milan, da amministrare nella doppia trasferta di Torino che chiuderà il campionato della formazione giallorossa, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La vittoria di ieri sera per 2-1 contro la Fiorentina porta la firma dell’uomo probabilmente più in forma nella squadra di Fonseca: Jordan Veretout, che ha realizzato una doppietta segnando entrambi i calci di rigore assegnati dall’arbitro Chiffi. Doppio gol dell’ex, con il bottino stagionale che sale a 7 reti (compresa 1 realizzata in Europa League) di cui 4 nelle ultime 5 partite.

Voleva una vittoria a tutti i costi, Paulo Fonseca, ed è stato accontentato dalla squadra, che ha portato a casa tre punti fondamentali nella corsa al quinto posto, che vale la qualificazione all’Europa League senza passare per i preliminari. “Era una partita complicata – le parole a fine gara del tecnico portoghese – la Fiorentina veniva da sei risultati utili consecutivi e con le grandi aveva fatto sempre bene. È una squadra che chiude bene gli spazi, noi abbiamo disputato una buona partita e creato tante situazioni per fare gol”.

La squadra sembra aver ritrovato la serenità, anche se la situazione societaria è ancora in bilico. “Stiamo giocando bene e siamo in fiducia, la questione societaria non è una scusa, non è un problema, dobbiamo solo pensare a quello che facciamo in campo e alla partita con il Torino. Zaniolo? Ha grande qualità, ma è un giovane ed è presto per mettergli addosso tutta questa pressione. Lo dobbiamo lasciare crescere normalmente perché ha grande qualità, e può essere un calciatore molto importante per la Roma. Vediamo se sarà titolare col Torino, il suo problema ora è che non ci alleniamo, ed è più difficile riprendere la condizione”.