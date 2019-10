Fonseca, ritrovare la fantasia in attacco

Leonardo Spinazzola ha parlato dal ritiro della nazionale: “Fonseca ci piace e con lui possiamo fare bene”. Come scrive Il Corriere della Sera, le parole al miele del terzino azzurro rappresentano bene lo spirito dello spogliatoio romanista nei confronti dell’allenatore, in questi giorni al lavoro a Trigoria con la rosa ridotta al minimo. Oltre alle parole, però, a Fonseca servono i fatti, e i fatti dicono che dopo la pausa la Roma ha la necessità di ritrovare quelle certezze che si sono perse nelle ultime settimane. Per questo, l’allenatore si augura di recuperare prima possibile Cengiz Under, Mkhitaryan e Perotti.