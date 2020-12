Fonseca recupera Mancini e Kumbulla

Perso Bryan Cristante per squalifica, Paulo Fonseca recupera comunque un po’ di pezzi pregiati nel reparto difensivo per la gara di domani contro il Torino (ore 20,45), scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Gianluca Mancini, assente dal match contro il Napoli (problema all’adduttore) è ritornato in gruppo, come anche Davide Santon. Marash Kumbulla, uscito per crampi domenica a Bologna, si è sottoposto a degli accertamenti che hanno scongiurato lesioni muscolari e ha svolto lavoro differenziato programmato insieme a Rick Karsdorp. Tutti e due torneranno a lavorare in gruppo oggi. Contro i granata, quindi, dovrebbero giocare nella difesa a tre Smalling, Kumbulla e Ibanez.