Fonseca: “Pronti per il Siviglia”. Ma è quasi certo l’addio di Smalling

Dopo 10 sconfitte consecutive la Roma passa all’Allianz Stadium e vince una partita che ha fornito delle risposte a Fonseca. Intanto per Smalling, probabilmente, è stata la sua partita d’addio. La trattativa con lo United sembra essere arrivata ad un punto morto, scrive Ginaluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Non c’è solo la differenza di prezzo, ma anche la modalità di pagamento che gli inglesi vorrebbero in un’unica soluzione. Per il futuro si sta già lavorando: Vertonghen è ad un passo dalla Roma.

Altre brutte notizie sono arrivate da Londra durante la finale di FA Cup: Pedro è uscito dal campo infortunato, soccorso in campo con l’ossigeno. Gli esami hanno evidenziato una lussazione alla spalla. Intanto Fonseca è soddisfatto della partita contro la Juventus: “E’ importante che la squadra abbia giocato con ambizione. Siamo pronti per il Siviglia. Zaniolo ha giocato molto bene, quando è uscito era stanchissimo“.