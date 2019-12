Fonseca: “Piano speciale per il Verona”

La partita di giovedì in Turchia va dimenticata, adesso conta solo la partita di Verona. Questo è il messaggio che mister Fonseca ha voluto dare ieri in conferenza stampa, sia ai giornalisti che ai giocatori, riporta il “Corriere della Sera”. I giallorossi arrivano alla sfida contro il Verona, una delle squadre ad aver incassato meno gol in Serie A e questo il portoghese lo sa bene: “La gara contro l’Istanbul è passata – le parole di Fonseca – ora dobbiamo pensare al Verona. Sarà difficile contro una squadra veloce e aggressiva, loro hanno la seconda miglior difesa del campionato e questo è un dato importante”. Alcuni cambi saranno però obbligati per il tecnico, vista l’assenza di Zaniolo per squalifica e il fatto che Mkhitaryan non abbia ancora i novanta minuti nella gambe, sarà probabilmente Under a partire dal primo minuto. Unico dubbio rimane quello relativo alla fascia destra con un ballottaggio a tre: Florenzi, Spinazzola e Santon.