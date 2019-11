Fonseca: “Ora voglio conferme, la Roma dev’essere ambiziosa”

“Mi aspetto che al termine della gara non dovremo parlare di arbitri”. La posta in palio è alta perché lo scontro diretto tra Roma e Napoli può dare una svolta alla corsa Champions, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Si spiega in questo modo l’appello di Paulo Fonseca nei confronti di Rocchi, il miglior arbitro italiano e designato per non dare adito ad ulteriori polemiche.

In caso di risultato positivo, per la Roma potrebbe essere la svolta della stagione, dopo tante difficoltà. “Per me è importante avere un atteggiamento positivo, se confermeremo lo stesso delle ultime due partite sarà più facile provare a vincere. La squadra deve avere una mentalità ambiziosa, è la cosa a cui tengo di più”.