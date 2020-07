Fonseca: “Non mi sono sentito abbandonato dalla Roma”

Dopo la doppia sconfitta contro il Milan (28 giugno) e l’Udinese (2 luglio) anche Paulo Fonseca è finito sul banco degli imputati in casa romanista, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Nella conferenza stampa di ieri, alla vigilia della partita in trasferta contro il Napoli, il tecnico ha però ribadito di sentirsi saldo sulla panchina giallorossa: “Ho sempre sentito il supporto della società, del presidente e di tutto il club. E lo sento anche adesso. Non mi sono mai sentito abbandonato. Non c’è relazione tra le voci di una possibile cessione della società e le difficoltà che stiamo attraversando”.

Il presidente James Pallotta ha ribadito la fiducia nell’allenatore: “Il futuro di Fonseca non è in dubbio – è stato il tweet del presidente della Roma -. Ha il mio pieno supporto“. Quanto possano valere le rassicurazioni del patron lo dirà soltanto il tempo.

“Devo trovare le soluzioni per migliorare la squadra” dice il tecnico. E per tornare alla vittoria. Da questo punto di vista, però, il Napoli non è un avversario comodo: “È una squadra in fiducia e diversa da quella che abbiamo affrontato all’andata. Stanno facendo bene, hanno perso con l’Atalanta ma mi aspetto una squadra forte e con voglia di vincere. Cosa dico ai tifosi? Che non è il momento di pensare che sia tutto finito. Ho sempre sentito il loro supporto. Non sono soddisfatti delle ultime partite come non lo sono io. Giochiamo per vincere, con cattiveria, per i nostri tifosi”.