Fonseca non fa sconti al passato: la Roma resta l’unica ai quarti

Dopo il Braga, Paulo Fonseca maltratta un altro pezzo del suo passato e elimina anche lo Shakhtar. È un salto di qualità, perché la squadra ucraina l’anno scorso era arrivata in semifinale, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della Sera. Oggi ci saranno i sorteggi dei quarti di finale e la clamorosa eliminazione del Tottenham di Mourinho cambia le quote dei bookmakers. Nell’urna restano però squadre come Manchester United, Arsenal e Ajax.

Contro lo Shakhtar la Roma ha giocato una partita attenta e di qualità, colpendo nella ripresa dopo un primo tempo nel quale si era limitata a controllare. Appena gli ucraini hanno alzato il baricentro per provare a segnare, i giallorossi hanno colpito. Domenica contro il Napoli ci sarà una Roma stanca, ma con il morale alto. Cosa peserà di più?