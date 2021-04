Fonseca: “Loro favoriti per la Coppa, ma possiamo fare la storia”

Giallorossi caricati dai tifosi a Trigoria prima della partenza per l'Inghilterra

Perché non sia "the last dance" ci vuole un finale con il botto, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Alla Roma questa sera serve fare l'impresa contro il Manchester United nell'andata della semifinale di Europa League. "È una partita importantissima, la più importante della mia carriera. - ha detto Paulo Fonseca in conferenza stampa alla vigilia della sfida allo United - Il mio futuro ora non conta, è importante solo la partita contro lo United. Ho detto ai ragazzi che questa sera abbiamo l’opportunità di fare la storia".