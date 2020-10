Fonseca: “Ibra? Tengo Dzeko”

Una grande partita per due grandi attaccanti. È facile presentare così Milan-Roma, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, con la sfida dei giallorossi alla capolista, ancora a punteggio pieno, ma è facile anche per Paulo Fonseca rispondere alla domanda più logica: “Ibrahimovic o Dzeko? Sono due giocatori importantissimi, Edin per noi e Zlatan per il Milan. Ma non voglio fare paragoni, non lavoro tutti i giorni con Ibra. Per avere questa condizione, sicuramente sarà un grande professionista, altrimenti non sarebbe possibile giocare così a 39 anni. Però non giochiamo contro Ibrahimovic, ma contro il Milan. Non preparo la partita su un solo giocatore, abbiamo ragionato sulla qualità di tutto il Milan. Posso invece parlare di Dzeko e dire di quanto sia decisivo per noi. Hanno caratteristiche simili, ma per me conta Dzeko, un grandissimo giocatore che sta bene ed è motivato, sarà importante sicuramente anche a San Siro“.

Milan- Roma è soprattutto come una sfida per la zona Champions: “Per me le principali candidate allo scudetto sono Juve e Inter, poi ci sono le altre che possono fare un bel campionato. Quello che è successo nelle prime giornate prova la qualità della Serie A. Vincere in Italia è difficile“.

Ed è difficile anche la situazione che i Friedkin hanno ereditato dalla gestione precedente. La nuova proprietà ha già immesso 92 milioni nella Roma, oltre a quelli versati a James Pallotta per l’acquisto. Ma i numeri della delibera del CdA dicono che non sono abbastanza. Anche per colpa degli effetti della pandemia da Covid-19, infatti, il totale dei ricavi è crollato a 141 milioni (contro i 232 di dodici mesi fa) e questo renderà obbligatorio un aumento di capitale da 210 milioni entro il 31 dicembre 2021, al posto di quello già previsto da 150 milioni al 31 dicembre 2020. È stata anche allungata al 6 novembre la data per il completamento dell’Opa. I Friedkin stanno affrontando con coraggio la situazione, sarebbe utile che la squadra desse una mano con i risultati.