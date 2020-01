Fonseca, giallo per il “like” contro Florenzi

Non c’è pace per i tesserati (e gli ex) della Roma sui social network, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Dopo Francesco Totti, criticato ieri dai tifosi per aver messo un «like» su Instagram ad un post del suo amico bianconero Gigi Buffon, che festeggiava il passaggio del turno della Juventus in Coppa Italia contro i giallorossi, anche Paulo Fonseca è caduto nel tranello.

Ieri il tecnico portoghese ha messo un “mi piace” al commento di un tifoso che attaccava Florenzi. Da Trigoria fanno sapere che Fonseca ha negato di aver messo quel “like”, sparito subito dopo la segnalazione. Il video dell’errore è però già diventato virale e da ieri sera rimbalza ovunque in rete.