Fonseca gela Dzeko: “La squadra è con me”

Continua a distanza lo scontro tra mister Fonseca e il capitano Edin Dzeko, come riporta il Corriere della Sera. Nella giornata di ieri infatti, mentre diventava ufficiale il diniego da parte dell’Inter per proseguire la trattativa e portarlo a Milano, è andata in scena la conferenza stampa in vista della gara di questa sera contro il Verona. Le domande riguardavano tutte ovviamente il rapporto tra tecnico e bosniaco, al quale il portoghese ha scelto di non rispondere. “Capisco la vostra curiosità, ma è un tema di cui adesso non voglio parlare. Vediamo la prossima settimana. Ci sono state tante speculazioni alle quali non voglio contribuire. Bisogna pensare soltanto a tre cose: alla partita, perché il Verona è un avversario difficile, alla Roma e a quanto sarà importante vincere. La squadra è con me? Non ho bisogno di parlarne. Basta vedere la reazione che ha avuto contro lo Spezia. Questo dice tutto“.

Diverso invece il tono quando parla di Borja Mayoral, titolare dal primo minuto questa sera, e di El Shaarawy, il nuovo acquisto giallorosso. «Sono molto soddisfatto del rendimento di Borja: sta giocando bene e sta lavorando per la squadra. Non dobbiamo dimenticare che è un giovane, da poco arrivato in Italia. El Shaarawy? Ci può aiutare perché conosce bene il calcio italiano e questo è molto importante. Ha tanta voglia di tornareeaiutare la Roma: è fondamentale che l’allenatore senta questa voglia quando parla con un giocatore. El Shaarawy ama la Roma».