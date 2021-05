Fonseca: “Era il momento di dirsi addio”

Il tecnico: "lavorerò fino alla fine come se fosse il mio primo giorno"

È un lungo addio, quello tra la Roma e Paulo Fonseca, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. È cominciato due giorni fa con il comunicato di separazione a fine stagione e il conseguente annuncio dell’ingaggio di Josè Mourinho. Si concluderà il 23 maggio all’ultima giornata di campionato, in trasferta contro lo Spezia. La semifinale di ritorno di Europa League di stasera, contro il Manchester United (fischio di inizio alle 21), poteva e doveva essere un appuntamento con la storia, invece rischia di essere solamente o un’occasione persa. "Tutto quello che posso dire di Mourinho - le parole di Fonseca - è poco. È il miglior allenatore della storia del calcio portoghese, è un grande e gli auguro di fare qui alla Roma un grande lavoro come ha fatto in altri club. Non è una delle prove più difficili della mia carriera, vivo questo momento con la stessa normalità, da professionista concentrato sul mio lavoro fino all’ultimo giorno. Credo sia stato giusto prendere strade diverse, è normale. Per me la professionalità è un valore sacro, qui sto bene esattamente come il mio primo giorno, motivato e volenteroso di fare il meglio per la Roma fino all’ultimo. Sono molto grato per questi due anni, sono una persona positiva, ho imparato molto e sono cresciuto: sono orgoglioso del tempo che ho passato qui".