Fonseca entra nella top 10 dei tecnici

Battendo il Crotone il portoghese è salito a quota 52 raggiungendo Mazzone e Zeman

Fonseca lascerà la Roma, tra poche settimane, con una piccola soddisfazione: è entrato nella top 10 degli allenatori che che hanno vinto più partite, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Battendo il Crotone è salito a quota 52 (38 in A, 13 in Europa e 1 in Coppa Italia) raggiungendo al decimo posto Mazzone e Zeman, oltretutto con una media migliore perché lui le ha ottenute in 99 partite, il boemo in 112 e il sor Carletto in 121. I primi nove sono: Liedholm 191, Spalletti 172, Capello 118, Barbesino 63, Garcia 61, Herrera 60, Eriksson 58, Foni 57 e Ranieri 53. La media migliore tra questi allenatori è di Spalletti: 57,5% di successi su 299 panchine.