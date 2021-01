Fonseca e il flop nel derby: “Tifosi, vi meritate di più”

Perdere un derby non è mai una buona idea, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Perderlo per 3-0 il venerdì sera, con davanti un week-end intero per i mugugni della tifoseria, è ancora peggio.

La Roma ritorna in campo stasera in Coppa Italia contro lo Spezia (stadio Olimpico, gara secca, ore 21.15, arbitra Ghersini) e Fonseca si sente in dovere di chiedere scusa ai tifosi per la prestazione contro la Lazio: “Dopo la partita di venerdì siamo tutti molto delusi, soprattutto per i nostri tifosi che meritavano un’altra prestazione. Purtroppo non possiamo cambiare quello che è successo, ma possiamo ripartire pensando che non dovrà accadere di nuovo. La squadra deve capire che possiamo cambiare il futuro solo cambiando il nostro atteggiamento in partita“.

Dzeko staserà lascerà il posto a Borja Mayoral, che sarà in campo insieme a Pedro che ritrova una maglia da titolare. Altro turnover sparso: Kumbulla in difesa con Mancini (è squalificato per il campionato, sabato alle 15, ancora all’Olimpico e sempre contro lo Spezia); Cristante a centrocampo. Confermato in porta Pau Lopez. La figuraccia nel derby dovrebbe essere sufficiente per far tenere altissima la concentrazione di chi andrà in campo. Fonseca, in ogni caso, ha cantato le lodi dell’avversario, che esce da una striscia di due vittorie (Napoli e Sampdoria) e un pareggio (contro il Torino, giocando 10 contro 11 per oltre 80 minuti) in campionato:

Fonseca non è nella situazione di Garcia nel 2015, quando la sorte del francese era già compromessa. Però serve una svolta, perché il k.o. nel derby è stato pesante. Non a caso i bookmakers si sono già lanciati sul nome di Maurizio Sarri per la prossima stagione.