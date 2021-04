Fonseca: “È anche colpa mia, quarto posto ora impossibile”

La Roma perde a 3-1 a Torino e abbandona (quasi) definitivamente le possibilità di qualificarsi per la Champions League attraverso il campionato, e a meno di miracoli anche per l’Europa League, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Fonseca manda in campo tante seconde linee, e la squadra recepisce il messaggio che il campionato ormai non è più un obiettivo. Il tecnico portoghese, alla fine, alza bandiera bianca. “Devo essere onesto – le sue parole – per il quarto posto è difficile. C’è la matematica possibilità ma è complicato. Se la squadra inconsciamente ha tolto energie al campionato in favore dell’Europa League ha sbagliato, non deve essere così. Anche io però devo assumermi le mie responsabilità per il rendimento in serie A: abbiamo sbagliato di più rispetto a quanto fatto in Europa”.

L’analisi di Fonseca è dura nei confronti dei suoi calciatori. “Abbiamo segnato il primo gol e avuto le occasioni per chiudere il match ma non l’abbiamo fatto. Il Torino ha fatto meglio, è stato più aggressivo e ha meritato. Ci è mancata la concentrazione, in Europa League la squadra è più concentrata, abbiamo fatto tanti errori individuali”.

Ora ci sono altre due partite contro Atalanta e Cagliari prima della semifinale di andata contro il Manchester United. “Dobbiamo continuare a lottare, è vero che abbiamo l’Europa League che è importante, ma pensiamo partita dopo partita. L’Atalanta? Sarà una gara complicata, vediamo quali giocatori potremo recuperare”.