Fonseca-Dzeko, è rottura totale. La Roma punta tutto su Allegri

A maggio sarà rivoluzione in casa Roma, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, con un obiettivo ben preciso per la panchina: Massimiliano Allegri. La partita di oggi contro lo Spezia (assenti sia Pedro che Mkhitaryan), in teoria doveva essere facile: fin qui la Roma ha vinto tutte le gare contro le “piccole”. Improvvisamente, invece, è diventata l’Apocalisse.

La rottura tra Fonseca e Dzeko è totale: era iniziata il 6 agosto dopo l’eliminazione in Europa League, contro il Siviglia, ed è esplosa nelle ultime ore. Allenatore e centravanti hanno iniziato a litigare negli spogliatoi dell’Olimpico al termine di Roma-Spezia di Coppa Italia, la partita persa in campo martedì e ancor di più davanti al Giudice Sportivo (0-3 a tavolino) per il caso delle sei sostituzioni. Hanno proseguito giovedì a Trigoria, quando Fonseca ha detto davanti alla squadra che contro lo Spezia avrebbe giocato Mayoral.

I Friedkin sono rimasti delusissimi dal comportamento sia del tecnico che dell’attaccante (capitano e giocatore più pagato della rosa, 7.5 milioni netti a stagione). I «pontieri» giallorossi cercheranno di ricucire lo strappo per arrivare almeno a fine stagione. Difficile se non impossibile. Però non c’è una soluzione immediata e convincente per la panchina né una destinazione dove mandare Dzeko, che ha contratto anche per la prossima stagione.

Uno scenario più che possibile è che i Friedkin vogliano liberarsi sia di Fonseca che di Dzeko a fine stagione. L’obiettivo unico per la panchina è Max Allegri, disponibile con un piano pluriennale ma non per prendere la squadra in corsa a metà stagione.