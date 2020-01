Fonseca difende Kalinic: “Presto ci tornerà utile”

Paulo Fonseca si affiderà agli uomini che hanno chiuso nel migliore dei modi il 2019, con 4 vittorie e il pareggio contro l’Inter, scrive Gianluca Piacentini su il “Corriere della Sera”. Nell’allenamento di rifinitura si è fermato anche Fazio, escluso dai convocati per un fastidio all’adduttore. Mancheranno anche Kluivert e Pastore. Fonseca si affiderà ai soliti: Zaniolo a destra, Pellegrini dietro a Dzeko e Perotti favorito su Mkhitaryan a sinistra. In mezzo al campo confermati Veretout e Diawara, in difesa Smalling, Mancini e Kolarov con Florenzi favorito su Spinazzola a destra,dove Fonseca ha a disposizione anche Bruno Peres. Nessun dubbio su Kalinic: “Nikola sta lavorando bene e migliora di settimana in settimana, in questa seconda parte di stagione può sicuramente giocare di più. Può essere sicuramente un giocatore importante per la Roma.”