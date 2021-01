Fonseca: “Dal primo giorno mi sento in discussione”

Una Roma ancora sotto choc per la sconfitta nel derby, perde definitivamente la faccia, come 6 anni fa, contro lo Spezia negli ottavi di Coppa Italia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

I giallorossi, con molti titolari in campo, hanno subìto il ko per 4-2 dopo i supplementari contro le riserve dello Spezia, certificando una crisi aperta pochi giorni fa dalla sconfitta contro la Lazio. Una battuta d’arresto pesantissima per la squadra di Fonseca, un’umiliazione soprattutto per le modalità con cui è avvenuta la sconfitta: sotto di due gol dopo un quarto d’ora nel primo tempo, i giallorossi erano riusciti a recuperare il risultato grazie alle reti di Pellegrini e Mkhitaryan. Quando la partita sembrava ripresa, la Roma in un minuto ha perso la testa e la qualificazione: all’inizio del primo tempo supplementare, la doppia espulsione di Mancini e Pau Lopez ha reso impossibile il passaggio del turno.

In tribuna Dan e Ryan Friedkin hanno parlato a lungo con il general manager Tiago Pinto, che ora dovrà intervenire sul mercato già a gennaio per rinforzare una allo sbando. Anche la posizione di Fonseca, ora, è in bilico. “Sono in discussione dal primo giorno – le parole del portoghese – però mi sento forte perché in campionato siamo nella posizione che volevamo. Esiste un problema di mentalità, con Atalanta, Napoli e Lazio non abbiamo avuto la forza di reagire, ma con lo Spezia l’avevamo ripresa. Le occasioni create dovevano bastare per vincere la partita”