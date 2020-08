Fonseca: “C’è Fuzato ma ho fiducia totale in Pau Lopez”

Spazio agli esordienti. Contro la Juve, Paulo Fonseca manderà in campo una formazione sperimentale, preservando gli uomini che dovranno scendere in campo il 6 a Duisburg contro il Siviglia, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Sarà una giornata da ricordare per Daniel Fuzato e Riccardo Calafiori, che esordiranno. “Giocherà Fuzato, anche se ho grande fiducia in Pau Lopez. Ha fatto una buona stagione, non ci sono problemi” dice Fonseca.

La partita con la Juventus conterà solo per le statistiche, lo sa anche il tecnico giallorosso che pensa solo al Siviglia, la gara che potrà cambiare il giudizio sulla stagione della Roma: “Un bilancio lo farò alla fine, e non cerco scuse per quello che abbiamo fatto. Con il Siviglia, al posto di Veretout, giocherà uno tra Pellegrini e Cristante, non Mancini“.

Nei quadri della società, invece, avanza la candidatura di Nicolàs Burdisso come direttore sportivo.