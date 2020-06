Fonseca: “Bentornata Roma, indossa questa maglia per i tifosi”

Un appello alla tifoseria, anche se l’Olimpico sarà deserto per gli effetti della pandemia, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Paulo Fonseca chiama a raccolta i romanisti con una lettera aperta: “Cara Roma, dopo lunghi mesi di attesa, è arrivata l’ora di tornare. Non potremo contare con il vostro supporto all’Olimpico, ma la volontà di vincere sarà la stessa. Vogliamo continuare a rendervi orgogliosi dei nostri colori e pensiamo a tutti i romanisti che hanno passato un brutto periodo. Indosseremo questa maglia per voi“.

Fonseca definì la partita del 20 ottobre scorso contro la Samp come una delle peggiori della sua Roma, ma non vuole dilungarsi sull’argomento: “Non abbiamo avuto l’atteggiamento migliore, quella volta. Però da allora siamo migliorati e onestamente non ho pensato molto alla partita con la Sampdoria che abbiamo fatto tempo fa. Sono soprattutto concentrato su questa sfida e su quello che devono fare i miei giocatori. La Samp è un avversario difficile, lo abbiamo visto nella partita con l’Inter. È una squadra molto organizzata, con un allenatore bravo ed esperto. Uno dei migliori in Italia. È difficile fare la miglior analisi dell’avversario, adesso, perché nessuna squadra può essere già al 100%. La mia squadra è pronta per fare una buona partita“.

Una partita con la difesa a 4, perché si riparte dalle certezze: “Abbiamo provato diversi sistemi in questi giorni. Possiamo giocare con diversi sistemi, ma per me è importante che la squadra faccia le stesse cose con qualunque sistema. Per me non è importante l’intenzione della squadra”.

Non c’è più spazio per sbagliare: l’Atalanta ha praticamente 7 punti di vantaggio, visto che ha dalla sua anche lo scontro diretto. I bergamaschi giocheranno in contemporanea contro la Lazio, aprendo un conflitto di interessi nei cuori giallorossi: per la maggioranza dei tifosi la rimonta può partire dalla prossima giornata. O no?