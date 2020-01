Fonseca benedetto dai tifosi giallorossi: all’allenamento fa il pieno di applausi

In pochi mesi è riuscito a convincere tutti: tifosi, società e giocatori e ieri si è definitivamente preso la Roma. Come riporta Il Corriere della Sera, Paulo Fonseca è stato applaudito e incitato dai circa 2000 supporters romanisti, che hanno riempito gli spalti dello Stadio Tre Fontane all’Eur, dove la Roma ha svolto il primo allenamento del 2020 nel giorno di Capodanno. L’allenatore portoghese è riuscito a diventare un punto di riferimento per il tifo giallorosso che era alla ricerca di un condottiero in cui identificarsi dopo gli addii di Totti e De Rossi. Fonseca è riuscito a superare anche capitan Florenzi, mai entrato veramente nei cuori dei tifosi, anche se durante la seduta di ieri ha ricevuto una buona dose di applausi.