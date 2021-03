Fonseca ammette: “Con le grandi alla Roma manca sempre qualcosa”

Ennesimo esame fallito, ennesima sconfitta contro una big, che riporta la Roma fuori dalla zona Champions, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

Dopo la sconfitta 1-2 (gol di Veretout, salito a 10 reti stagionali, 11 comprese le coppe) contro il Milan, i giallorossi chiudono il turno di campionato in quinta posizione, e non capitava dall’undicesima giornata: ora i punti di distacco dal secondo posto dei rossoneri sono diventati 8, quelli da Juventus (che ha una partita da recuperare contro il Napoli) e l’Atalanta sono 2; un solo punto, invece, è il vantaggio sul sesto posto di Napoli e Lazio. La corsa alla Champions, quindi, si è ulteriormente complicata.

Non può essere soddisfatto Fonseca. “Non so – le sue parole – se è un limite tecnico o mentale, ci manca sempre qualcosa. La verità è che con le grandi non vinciamo: è questione di dettagli, non nella fase offensiva ma difensiva. Siamo entrati in campo molto male, le situazioni che il Milan ha creato sono state palle perse da noi. Abbiamo sbagliato i primi venti minuti, siamo stati passivi e contro una squadra come quella rossonera è difficile recuperare. Dopo abbiamo recuperato, abbiamo giocato il nostro calcio e creato occasioni“.