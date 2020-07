Fonseca: “A Brescia avanti con la difesa a tre. Dzeko l’ho visto stanco”

Una certezza, la conferma della difesa a tre nonostante le assenze di Smalling e Cristante, e un dubbio, la presenza di Edin Dzeko, che più di tutti sta pagando fisicamente il fatto di giocare ogni tre giorni, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Alla vigilia della trasferta di Brescia, che dovrà dare continuità alla vittoria contro il Parma per provare ad allungare sul Napoli e/o sul Milan che si affronteranno domani, Paulo Fonseca prova ad aggrapparsi alle (poche) cose positive delle ultime gare. “Giocheremo con la difesa a tre e Fazio sostituirà Cristante. Vorrei cambiare il meno possibile, ma ci sono delle situazioni da verificare. Kolarov? Anche lui può fare quel ruolo, ma toccherà a Fazio”.

Il serbo è reduce da due esclusioni consecutive. “Per la fascia nelle ultime gare ho scelto Spinazzola, ma io so che se dovessi avere bisogno di Aleksandar lui si farebbe trovare pronto, perché lavora sempre bene e con qualità”. Le preoccupazioni sono tutte per il reparto offensivo. Senza Mkhitaryan rischia di rimanere fuori anche Dzeko. “Ho parlato con lui, era stanco, voglio vedere come starà fisicamente prima della gara perché ha avuto poco tempo per recuperare: mercoledì ha lavorato molto per la squadra”. Se non dovesse farcela, toccherà a Kalinic e, alle spalle del croato, a Lorenzo Pellegrini, mentre per la terza maglia offensiva il ballottaggio è ampio e comprende anche Kluivert, che per il match col Parma non era stato nemmeno convocato.

Difficile, invece, che possa partire titolare Zaniolo. “È stato a lungo infortunato, dobbiamo scegliere il tempo giusto per fargli giocare più minuti. È più importante la squadra, non posso pensare solo ad un calciatore ma devo pensare a tutti. Se ne avremo la possibilità giocherà di più”. Chi in questo momento sembra insostituibile è Jordan Veretout, e non solo per il gol vittoria contro gli emiliani.