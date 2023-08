Folla, commozione e un lungo applauso per l’ultimo saluto a Carlo Mazzone

Centinaia le persone presenti davanti alla chiesa di San Francesco ad Ascoli, ieri pomeriggio, come riporta Il Corriere della Sera, per i funerali di Carlo Mazzone, scomparso sabato scorso all’eta di 86 anni. In Piazza del Popolo anche una folta delegazione di ultrà dell’Ascoli. I tifosi bianconeri gli hanno reso omaggio con uno striscione: “Coriaceo di nascita, ascolano per scelta”. Un lungo applauso della folla ha accolto l’arrivo del feretro. Presenti suoi ex giocatori e colleghi, tra gli altri Giovanni Galli, Serse Cosmi, Alessandro Calori, una delegazione dei giovani dell’As Roma, Walter Novellino, Enrico Nicolini. Ad Ascoli ieri era lutto cittadino.