Folla a Formello e a Trigoria con poche mascherine. Il vuoto fuori dall’Olimpico

Tutti in strada, ma a Formello e a Trigoria. In pochi fuori dallo stadio Olimpico. Assembramenti, e qualche mascherina in meno rispetto al previsto, all’esterno dei quartier generali della Lazio e della Roma per sostenere i giocatori alla loro uscita in pullman prima del derby, ma nessun incidente. Striscioni, slogan, fumogeni. La passione dei tifosi più forte del timore del contagio, nel pomeriggio di ieri, quando le forze dell’ordine hanno dovuto creare cordoni di sicurezza agli ingressi dei due centri sportivi. Blindati i percorsi, per evitare intoppi imprevisti, ma anche l’arrivo all’Olimpico: come riportato dal Corriere della Sera, alle 19 circa una cinquantina di tifosi della Roma si è posizionata nei pressi del ponte della Musica, esponendo un altro striscione. La Roma è però stata fatta passare da un’altra parte. Non ci sono stati contatti fra le due tifoserie, come si era temuto nei giorni scorsi: per la prima volta nella storia dei derby romani, almeno negli ultimi anni, l’Olimpico è stato vigilato quasi esclusivamente nella parte esterna. E il piano dell’ordine pubblico ha funzionato. Alla fine, complice anche il coprifuoco scattato alle 22 con il divieto di spostamento senza giustificato motivo, tutti a casa a guardare la partita in tv.